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В Німеччині оголосили про нові постачання IRIS-T Україні

09 жовтня 2024, 14:17
В Німеччині оголосили про нові постачання IRIS-T Україні
Фото: з вільного доступу
ЗРК був співфінансований Норвегією через німецьку ініціативу.

Берлін передав Києву нові системи протиповітряної оборони зенітно-ракетні комплекси середньої дальності IRIS-T. 

Про це сказав керівник спецштабу з питань України в Міноборони Німеччини Крістіан Фройдінг в інтерв'ю RND.

На минулому тижні Німеччина доставила батарею IRIS-T SLM разом з двома пусковими установками IRIS-T SLS.

Керівник спеціального штабу додав, що цього року Німеччина передасть Україні ще дві зенітні системи.

За словами Фройдінга, постачання легкої бронетехніки та основних бойових танків продовжаться, а також значної кількості артилерійських боєприпасів.

Батарея IRIS-T SLM це система ППО середньої дальності, яка була співфінансована Норвегією через німецьку ініціативу.

На початку осені стало відомо, що Берлін передасть Україні шість систем IRIS-T.

 

НімеччинаIRIS-Tвійна в Україніпідтримка України

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