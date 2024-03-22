Німеччина обіцяє виділити €300 мільйонів на закупівлю боєприпасів для України – Bloomberg

За підрахунками видання, цього вистачить, щоб покрити вартість 180 тисяч снарядів.

Німеччина планує взяти участь в ініціативі Чехії щодо спільних закупівель боєприпасів для Збройних сил України. Для цього Берлін збирається виділити €300 мільйонів.

Про це повідомляє Bloomberg.

За підрахунками видання, цього вистачить, щоб покрити вартість 180 тисяч снарядів.

Станом на два тижні тому чеський уряд заявив, що отримав достатньо коштів для закупівлі 300 000 боєприпасів, але на цьому не зупиниться і планує поставити більше. Перші поставки можуть надійти в Україну вже в червні.

Нагадаємо, у лютому президент Петр Павел розповів, що Чехія знайшла 800 тисяч боєприпасів за межами ЄС, але потребує фінансування, щоб отримати їх і переправити ЗСУ. Після цього до реалізації їх закупівлі долучилися 18 держав. Як наслідок, 7 березня прем'єр Петр Фіала заявив, що вже зібрано достатньо коштів для придбання першої партії — 300 тисяч снарядів, а 12 березня він наголосив, що для ЗСУ вдалося організувати ще 200 тисяч боєприпасів.

Ініціативу підтримали Німеччина, Латвія, Литва, Нідерланди, Данія, Канада та Франція. Зокрема, 6 березня Німеччина виділила тризначну мільйонну суму на закупівлю боєприпасів. А Норвегія надала на боєприпаси понад 150 млн доларів.