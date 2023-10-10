Німеччина оголосила про нову допомогу: будуть Patriot і IRIS-T
Про це йдеться сайті відомства.
Новий пакет німецької допомоги містить засоби протиповітряної оборони:систему Patriot та IRIS-T.
До пакета також увійдуть 10 танків Leopard 1A5, 3 додаткові зенітні самохідні установки Gepard, двадцять медеваків і 15 броньованих автомобілів, які будуть в Україні в наступні кілька тижнів.
"Цим новим "зимовим пакетом" ми ще більше посилюємо оперативну готовність Збройних Сил України в прийдешні місяці", - заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.