Німеччина оголосила про нову допомогу: будуть Patriot і IRIS-T

Міністерство оборони Німеччини оголосило про зимовий пакет військової допомоги Україні на загальну суму майже €1 млрд.

Про це йдеться сайті відомства.

Новий пакет німецької допомоги містить засоби протиповітряної оборони:систему Patriot та IRIS-T.

До пакета також увійдуть 10 танків Leopard 1A5, 3 додаткові зенітні самохідні установки Gepard, двадцять медеваків і 15 броньованих автомобілів, які будуть в Україні в наступні кілька тижнів.

"Цим новим "зимовим пакетом" ми ще більше посилюємо оперативну готовність Збройних Сил України в прийдешні місяці", - заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.