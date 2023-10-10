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Німеччина оголосила про нову допомогу: будуть Patriot і IRIS-T

10 жовтня 2023, 20:37
Німеччина оголосила про нову допомогу: будуть Patriot і IRIS-T
Фото: з вільного доступу
Міністерство оборони Німеччини оголосило про зимовий пакет військової допомоги Україні на загальну суму майже €1 млрд.

Про це йдеться сайті відомства.

Новий пакет німецької допомоги містить засоби протиповітряної оборони:систему Patriot та IRIS-T. 

До пакета також увійдуть 10 танків Leopard 1A5, 3 додаткові зенітні самохідні установки Gepard, двадцять медеваків і 15 броньованих автомобілів, які будуть в Україні в наступні кілька тижнів.

"Цим новим "зимовим пакетом" ми ще більше посилюємо оперативну готовність Збройних Сил України в прийдешні місяці", - заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

 
НімеччинаУкраїнавійськова допомога

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