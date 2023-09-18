Німеччина оголосила про новий пакет допомоги Україні на €400 млн

Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус оголосив про новий пакет військової допомоги для України проти російського агресора на 400 мільйонів євро.

Про це повідомляє Bild.

До нового пакету військової допомоги Україні увійдуть, зокрема, вибухові боєприпаси, мінометні боєприпаси та реактивні снаряди.

"Тому що боєприпаси – це те, чого Україна потребує найнагальніше у своїй оборонній боротьбі проти жорстокої агресивної війни", – заявив Пісторіус.

За його словами, Україна також отримає броньовані автомобілі, системи розмінування, зимовий одяг і генератори. Загалом пакет коштуватиме 400 мільйонів євро.

Свою заяву міністр оборони ФРН зробив напередодні засідання Контактної групи з питань оборони України. Очікується, що під час нього Берлін може запропонувати розширення навчання українських військовослужбовців.

Ми вже писали, що глава Пентагону прямує до Німеччини на зустріч у форматі "Рамштайн".