Німеччина оголосила про новий пакет допомоги Україні на €400 млн
Про це повідомляє Bild.
До нового пакету військової допомоги Україні увійдуть, зокрема, вибухові боєприпаси, мінометні боєприпаси та реактивні снаряди.
"Тому що боєприпаси – це те, чого Україна потребує найнагальніше у своїй оборонній боротьбі проти жорстокої агресивної війни", – заявив Пісторіус.
За його словами, Україна також отримає броньовані автомобілі, системи розмінування, зимовий одяг і генератори. Загалом пакет коштуватиме 400 мільйонів євро.
Свою заяву міністр оборони ФРН зробив напередодні засідання Контактної групи з питань оборони України. Очікується, що під час нього Берлін може запропонувати розширення навчання українських військовослужбовців.
Ми вже писали, що глава Пентагону прямує до Німеччини на зустріч у форматі "Рамштайн".