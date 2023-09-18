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Глава Пентагону прямує до Німеччини на зустріч "Рамштайн"

18 вересня 2023, 18:25
Глава Пентагону прямує до Німеччини на зустріч
Глава Пентагону США Ллойд Остін
Міністр оборони США Ллойд Остін вилетів з Вашингтона до Німеччини, щоб очолити 15-те засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн".

Про це Ллойд Остін написав в X (Twitter).

"Вилетів з авіабази Ендрюс до Німеччини де проведу 15-те засідання Контактної групи з питань оборони України", - йдеться в дописі. 

Міністр висловив очікування зустрічі з партнерами по коаліції з майже 50 країн, щоб обговорити війну, яка триває в Україні, допомогу у сфері безпеки, а також посилити нашу підтримку України в її боротьбі за захист свого суверенітету.

Нагадаємо, що вже завтра відбудеться 15-ий "Рамштайн".

 

НімеччинаПентагонРамштайнЛлойд Остін

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