Глава Пентагону прямує до Німеччини на зустріч "Рамштайн"

Міністр оборони США Ллойд Остін вилетів з Вашингтона до Німеччини, щоб очолити 15-те засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн".

Про це Ллойд Остін написав в X (Twitter).

"Вилетів з авіабази Ендрюс до Німеччини де проведу 15-те засідання Контактної групи з питань оборони України", - йдеться в дописі.

Міністр висловив очікування зустрічі з партнерами по коаліції з майже 50 країн, щоб обговорити війну, яка триває в Україні, допомогу у сфері безпеки, а також посилити нашу підтримку України в її боротьбі за захист свого суверенітету.

Нагадаємо, що вже завтра відбудеться 15-ий "Рамштайн".