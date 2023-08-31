Стала відома дата 15-го "Рамштайну"

Чергове засідання контактної групи з питань оборони України відбудеться в форматі офлайн 19 вересня на німецькій авіабазі Рамштайн.

Про це повідомила Радіо Свобода, посилаючись на прес-службу Військово-повітряних сил США в Європі.

"Міністр Остін знову запросив міністрів оборони та старших військових посадовців по всьому світу, щоб обговорити поточну кризу в Україні та різні проблеми безпеки, з якими стикаються союзники та партнери США", – заявили в прес-службі ВПС США в Європі.

Попереднє, 14-те, засідання Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн" відбулося 18 липня і, за даними українського Міноборони, в фокусі були ППО, боєприпаси і броня для ЗСУ

Нагадаємо, що в серпні міністр оборони України Резніков анонсував нове засідання у форматі "Рамштайн".