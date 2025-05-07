Німеччина оголосила про новий пакет військової допомоги для України

Варто зазначити, що перелік наданої Україні оновили вчора, 7 травня, у перший день нового уряду Фрідріха Мерца.

Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги. До нього увійшли ракети до IRIS-T, боєприпаси, безпілотники, засоби розмінування тощо.

Про це йдеться на сайті уряду Німеччини.

Варто зазначити, що перелік наданої Україні оновили вчора, 7 травня, у перший день нового уряду Фрідріха Мерца.

У списку, зокрема, 66 ​​​​транспортних засобів із захистом від мінної засідки MRAP, 4 транспортних засоби кінетичного захисту, 3 колісних гаубиці Zuzana-2.

Також Україна отримала:

ракети для комплексів ППО IRIS-T SLM;

боєприпаси для основних бойових танків Leopard-2;

майже 40 тисяч набоїв для САУ Gepard;

27 тисяч артилерійських боєприпасів калібру 155 мм;

1 тисячу артилерійських боєприпасів 122-мм калібру;

70 розвідувальних безпілотників Vector із запасними частинами;

150 озброєних безпілотників HF-1;

20 наземних безпілотних апаратів;

6 машин Bergepanzer-2 із запасними частинами;

4 машини розмінування WISENT-1 із запасними частинами;

2 плуги для розмінування;

41 наземну радіолокаційну станцію спостереження;

десятки лазерних далекомірів, інфрачервоних біноклів, водолазних скутерів, транспортні засоби прикордонної служби;

протитанкові гармати RGW 90;

штурмові гвинтівки G3 і MK 556.

Також Німеччина передасть десятки тисяч джгутів і понад тисячу спальних мішків.

Німеччина — одна з країн Європи, що є лідерами у військовій допомозі Україні. Окрім систем ППО IRIS-T і Patriot, ФРН передала українському війську танки Leopard 1 і Leopard 2 різних модифікацій, РСЗВ MARS II та M142 HIMARS, БМП Marder і самохідні зенітні установки Gepard, велику кількість бронетехніки й автотехніки та ін.