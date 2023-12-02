Німеччина оголосила про новий пакет військової допомоги Україні
02 грудня 2023, 15:24
Фото: з вільного доступу
Наразі Україна очікує зимовий пакет допомоги, у якому буде одна система ЗРК Patriot і додаткові системи ППО IRIS-T.
Уряд Німеччини оголосив про черговий військовий пакет для України.
До нього увійшли:
- чотири тягачі 8x8 HX81 і напівпричепи до них;
- три транспорти (вантажівки, мікроавтобуси, всюдиходи);
- дві автівки для прикордонної служби;
- пʼять систем виявлення дронів;
- мобільна антенно-щоглова система;
- 3 840 артилерійських боєприпасів;
- 25 лазерних далекомірів;
- 15 снайперських гвинтівок HLR 338 і 60 тисяч патронів до них.
Нагадаємо, у ФРН підготували другу групу українських військових для роботи з Patriot.