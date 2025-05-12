Німеччина оголосила ультиматум путіну

На його виконання москва має 10 годин.

Уряд Німеччини заявив, що якщо до кінця понеділка в Україні не буде встановлене перемир'я, тоді Берлін спільно з європейськими партнерами розпочне процес підготовки нових санкцій проти кремля.

Про це заявив речник німецького уряду Штефан Корнеліус, його заяву цитує Bild.

Речник сказав, що час спливає і москва має до кінця понеділка погодитися на безумовне 30-денне припинення вогню в Україні, інакше їй загрожують нові санкції.

"Час спливає, залишилося дванадцять годин до кінця дня", – сказав Корнеліус.

Його запитали, чи означає це, що коли понеділок мине, європейці почнуть готувати санкції, Корнеліус сказав: "Саме так".

"Коли цей день мине, на рівні політичних радників почнуть готувати санкційні заходи. Паралельно з цим ми готуємо в Брюсселі 17-й пакет санкцій. Ці підготовчі роботи відбуваються паралельно з переговорами", – зазначив Корнеліус.

Вчора вночі путін запропонував прямі переговори з Україною у Стамбулі.