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Німеччина оновила список допомоги: снаряди, БТРи і безпілотники

17 січня 2024, 15:17
Німеччина оновила список допомоги: снаряди, БТРи і безпілотники
Фото: з вільного доступу
Уряд Німеччина надав новий пакет військової допомоги Україні.

Про це повідомляє прес-служба влади Німеччини.

До нового пакету допомоги увійшли:

  • боєприпаси для танків Leopard 1;

  • 8 бронетранспортерів не вказаного типу;

  • матеріали для знешкодження вибухонебезпечних предметів;

  • 25 безпілотників-розвідників RQ-35 Heidrun;

  • 50 терміналів супутникового зв’язку SatCom;

  • 5 автомобілів для охорони кордону;

  • 1840 бойових шоломів;

  • 500 LED ламп;

  • 3 транспортні засоби не вказаного типу (вантажівки, мікроавтобуси або всюдиходи);

  • 16 автоцистерн Zetros.

Німеччина також планує надати Україні в найближчому майбутньому наступні військові ресурси:

  • 20 БМП Marder;

  • 15 самохідних зенітних установок Gepard;

  • 124 дрони-розвідники RQ-35 Heidrun;

  • 660 бойових шоломів;

  • 1500 світлодіодних ламп;

  • 24 автоцистерни Zetros;

  • 20 рефрижераторів Zetros.

Прес-служба Німеччини повідомляє, що більшість із цих поставок – озброєння, придбані безпосередньо в промисловості. 

З власних запасів Бундесверу передається лише невелика частина того, що є в списках. 

Це вже другий пакет допомоги від уряду Німеччини Україні. 

На початку січня ми повідомляли, що Німеччина передала новий пакет зброї Україні: ракети для ППО, БМП і ЗРК Skynex.
Німеччинадопомога

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