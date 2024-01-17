Німеччина оновила список допомоги: снаряди, БТРи і безпілотники

Уряд Німеччина надав новий пакет військової допомоги Україні.

Про це повідомляє прес-служба влади Німеччини.

До нового пакету допомоги увійшли:

боєприпаси для танків Leopard 1;

8 бронетранспортерів не вказаного типу;

матеріали для знешкодження вибухонебезпечних предметів;

25 безпілотників-розвідників RQ-35 Heidrun;

50 терміналів супутникового зв’язку SatCom;

5 автомобілів для охорони кордону;

1840 бойових шоломів;

500 LED ламп;

3 транспортні засоби не вказаного типу (вантажівки, мікроавтобуси або всюдиходи);

16 автоцистерн Zetros.

Німеччина також планує надати Україні в найближчому майбутньому наступні військові ресурси:

20 БМП Marder;

15 самохідних зенітних установок Gepard;

124 дрони-розвідники RQ-35 Heidrun;

660 бойових шоломів;

1500 світлодіодних ламп;

24 автоцистерни Zetros;

20 рефрижераторів Zetros.

Прес-служба Німеччини повідомляє, що більшість із цих поставок – озброєння, придбані безпосередньо в промисловості.

З власних запасів Бундесверу передається лише невелика частина того, що є в списках.

Це вже другий пакет допомоги від уряду Німеччини Україні.