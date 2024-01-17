Німеччина оновила список допомоги: снаряди, БТРи і безпілотники
Про це повідомляє прес-служба влади Німеччини.
До нового пакету допомоги увійшли:
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боєприпаси для танків Leopard 1;
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8 бронетранспортерів не вказаного типу;
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матеріали для знешкодження вибухонебезпечних предметів;
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25 безпілотників-розвідників RQ-35 Heidrun;
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50 терміналів супутникового зв’язку SatCom;
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5 автомобілів для охорони кордону;
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1840 бойових шоломів;
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500 LED ламп;
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3 транспортні засоби не вказаного типу (вантажівки, мікроавтобуси або всюдиходи);
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16 автоцистерн Zetros.
Німеччина також планує надати Україні в найближчому майбутньому наступні військові ресурси:
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20 БМП Marder;
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15 самохідних зенітних установок Gepard;
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124 дрони-розвідники RQ-35 Heidrun;
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660 бойових шоломів;
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1500 світлодіодних ламп;
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24 автоцистерни Zetros;
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20 рефрижераторів Zetros.
Прес-служба Німеччини повідомляє, що більшість із цих поставок – озброєння, придбані безпосередньо в промисловості.
З власних запасів Бундесверу передається лише невелика частина того, що є в списках.
Це вже другий пакет допомоги від уряду Німеччини Україні.На початку січня ми повідомляли, що Німеччина передала новий пакет зброї Україні: ракети для ППО, БМП і ЗРК Skynex.