Німеччина передала новий пакет зброї Україні: ракети для ППО, БМП і ЗРК Skynex

Федеративна Республіка Німеччина оновила список поставленої Україні військової допомоги.

Про це уряд ФРН написав на сайті.

До пакету увійшла нова зенітна самохідна установку Skynex разом із боєприпасами, додаткові ракети до систем ППО Patriot та IRIS-T SLM, а також боєприпаси до Leorard 2A6.

Оновлений список для збройних сил виглядає так: 10 БМП Marder; 2 РЛС TRML-4D; 9080 боєприпасів 155 мм; 2 танки для розмінування WISENT; 1 танк-мостоукладач Biber; 3350 бойових касок; 30 систем виявлення дронів; 10 наземних оглядових РЛС GO1; 10 вантажівок Zetros; 3 тягачі 8x8 HX81 і напівпричіп; 34 інших транспортних засоби; 305 штурмових гвинтівок МК 556; 0,75 млн патронів; 1152 зимових маскувальних сіток.

Ще Німеччина передасть Україні 4 зенітно-ракетних комплекси IRIS-T SLM; 1 систему ППО Skynex з боєприпасами до неї; 20 систем виявлення безпілотників; 26 850 бойових шоломів; 41 вантажівку Mercedes; 4 695 штурмових гвинтівок MK 556; 0,45 млн боєприпасів для вогнепальної зброї, 8 000 протитанкових мін.

В кінці року стало відомо, що цього року уряд Німеччини надасть Україні військову підтримку на суму 8 млрд євро.