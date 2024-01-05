Німеччина передала новий пакет зброї Україні: ракети для ППО, БМП і ЗРК Skynex
Про це уряд ФРН написав на сайті.
До пакету увійшла нова зенітна самохідна установку Skynex разом із боєприпасами, додаткові ракети до систем ППО Patriot та IRIS-T SLM, а також боєприпаси до Leorard 2A6.
Оновлений список для збройних сил виглядає так: 10 БМП Marder; 2 РЛС TRML-4D; 9080 боєприпасів 155 мм; 2 танки для розмінування WISENT; 1 танк-мостоукладач Biber; 3350 бойових касок; 30 систем виявлення дронів; 10 наземних оглядових РЛС GO1; 10 вантажівок Zetros; 3 тягачі 8x8 HX81 і напівпричіп; 34 інших транспортних засоби; 305 штурмових гвинтівок МК 556; 0,75 млн патронів; 1152 зимових маскувальних сіток.
Ще Німеччина передасть Україні 4 зенітно-ракетних комплекси IRIS-T SLM; 1 систему ППО Skynex з боєприпасами до неї; 20 систем виявлення безпілотників; 26 850 бойових шоломів; 41 вантажівку Mercedes; 4 695 штурмових гвинтівок MK 556; 0,45 млн боєприпасів для вогнепальної зброї, 8 000 протитанкових мін.
В кінці року стало відомо, що цього року уряд Німеччини надасть Україні військову підтримку на суму 8 млрд євро.