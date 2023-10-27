Німеччина передає Україні IRIS-T, ракети до неї, БТР і боєприпаси

Німеччина оголосила про новий пакет військової допомоги Україні, куди увійшла пускова установка ЗРК IRIS-T, ракети до неї, боєприпаси, бронетранспортери і ще багато всього.

Про це уряд Німеччини написав на сайті.

До нового пакета увійшли: 1 ЗРК IRIS-T SLM; ракети до IRIS-T SLM; 1 РЛС TRML-4D; 4 БТР; боєприпаси до систем залпового вогню MARS II; 5 тисяч артснарядів 155 мм; 8 розвідувальних дронів Vector; 4 контрбатарейні радари GO 12; 5 надводних дронів; 6 машин прикордонної охорони; 10 тис. захисних окулярів; 4 танкових тягачі HX81 та 4 танкових причепи.

Кілька днів тому Шольц повідомив, що Німеччина готує зимовий пакет військової допомоги для України на €1,4 млрд.

Це вже другий пакет допомоги за цей місяць: два тижні тому Німеччина передала ЗСУ чотири гусеничні всюдиходи BV 206 і два танкові тягачі HX81.