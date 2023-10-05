Німеччина передала Україні будівельне обладнання
05 жовтня 2023, 17:33
Фото: Дніпровська ОДА
Йдеться про екскаватор, катки та інше обладнання для знесення зруйнованих будівель і відновлення доріг на прифронтових територіях.
Про це посольство ФРН в Україні повідомило у соцмережі X (Twitter).
"Підтримка прифронтових територій України: THW (Федеральне агентство технічної допомоги) передає екскаватор, катки та інше обладнання для знесення зруйнованих будівель та відновлення доріг. Допомога фінансується МЗС Німаччини", – йдеться в дописі.
Нагадаємо, що німецький Rheinmetall передав Україні додаткові комплекси для боротьби з дронами.