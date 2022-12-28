Німеччина передала генератори "Укренерго"

НЕК «Укренерго» отримала 8 генераторів від німецького Федерального агентства з технічної допомоги (THW) та Посольства Німеччини.

Про це повідомляє голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький у Facebook.

"Ми отримали від німецького Федерального агентства з технічної допомоги (THW) та Посольства Німеччини в Україні 8 потужних генераторів. Кілька наших важливих енергооб’єктів будуть мати гарантоване живлення навіть при масштабних пошкодженнях магістральних мереж. Це надзвичайно важливо для якнайшвидшого відновлення енергопостачання при терористичних атаках ворога", – зауважив він.

Кудрицький зазначив, що отримане обладнання вже поїхало у регіони, де воно зараз найбільш потрібно.