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ПОЛІТИКА

Німеччина передала Херсону сім потужних генераторів

09 січня 2023, 15:28
Німеччина передала Херсону сім потужних генераторів
Джерело: telegram/khersonskaODA
Німеччина передала Херсону сім потужних електричних генераторів, які встановлять на об'єктах критичної інфраструктури.

"Федеральна агенція з технічної допомоги Німеччини при фінансуванні Міністерства закордонних справ цієї країни приєдналася до забезпечення Херсона електрогенераторами", – повідомляє голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич у телеграмі.

За його словами, зокрема, три з них передадуть для потреб водопровідно-каналізаційного господарства міста, один – на потреби Херсонського онкологічного диспансеру та ще три – для стабільної роботи Херсонтеплоенерго.

Нагадаємо, що Німеччина передасть Україні батарею ППО Patriot.

Німеччинадопомогагенератори

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