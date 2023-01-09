Німеччина передала Херсону сім потужних генераторів
"Федеральна агенція з технічної допомоги Німеччини при фінансуванні Міністерства закордонних справ цієї країни приєдналася до забезпечення Херсона електрогенераторами", – повідомляє голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич у телеграмі.
За його словами, зокрема, три з них передадуть для потреб водопровідно-каналізаційного господарства міста, один – на потреби Херсонського онкологічного диспансеру та ще три – для стабільної роботи Херсонтеплоенерго.
Нагадаємо, що Німеччина передасть Україні батарею ППО Patriot.