Німеччина передала Києву черговий пакет військової допомоги

В підтримці ЗСУ вперше будуть дрони-розвідники Golden Eagle.

Уряд ФРН передав черговий пакет військової допомоги ЗСУ, до якого входять бронетехніка, дрони, амуніція та інше.

Про це йдеться на сайті федерального уряду.

В цьому переліку представлений огляд військової допомоги, наданої Україні з боку Федеративної Республіки Німеччина. Ця допомога має дві складові: з одного боку – це фінансові кошти Ініціативи Федерального уряду Німеччини з підвищення дієздатності, з яких фінансується постачання озброєння та інших матеріалів з боку промисловості.

Ще один компонент це передача матеріалів зі складів Бундесверу. Загалом на цей час Німеччина з метою підтримки надала Україні або виділила їй на наступні роки військову допомогу сумою близько 28 мільярдів євро.

Німеччина надала ще 47 машини із захистом від мін MRAP і боєкомплекти до БТР Marder; одну РЛС TRML-4D; 4 самохідні гаубиці Panzerhaubitzen 2000 із запчастинами.

Крім того, передано понад 40 тисяч артилерійських боєприпасів калібру 155 мм і чотири самохідні артилерійські установки Panzerhaubitze 2000, які використовують боєприпаси цього калібру.

В пакеті також різні безпілотники: 20 БПЛА-розвідників VECTOR із запчастинами; 12 розвідувальних БПЛА HORNET XR; 100 безпілотників-розвідників RQ-35 HEIDRUN; 120 безпілотників-розвідників SONGBIRD.

Вперше передано 60 безпілотників-розвідників Golden Eagle і два безпілотника-розвідника VT-4 Ray.

Також Київ отримає дві мостоукладальні машини BIBER із запчастинами, три танки для розмінування WISENT 1 із запчастинами і три плуги для розмінування.

Серед допомоги також є 8 тактичних авіадесантних машин Caracal, ще 20 захищених машин для прикордонної служби; 6 великовантажних напівпричепів M1070 Oshkosh.

Також доставлено 8 тисяч набоїв калібру 40 мм, 100 тисяч високоточних гвинтівок HLR 338 із 314 тисячами набоїв; 100 тисяч набоїв до стрілецької зброї. До пакету включено також джгути та шеврони.