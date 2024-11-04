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ПОЛІТИКА

Німеччина передасть Україні пакет гуманітарної допомоги на €200 млн напередодні зими

04 листопада 2024, 18:30
Німеччина передасть Україні пакет гуманітарної допомоги на €200 млн напередодні зими
Фото: з вільного доступу
Бербок наголосила на важливості посилення протиповітряної оборони України.

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок під час візиту до Києва у понеділок, 4 листопада, оголосила про виділення 200 млн євро додаткової зимової допомоги для України.

Про це заявила міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок на спільній з українським колегою Андрієм Сибігою пресконференції у Києві, пише ЄП.

"Ми збільшуємо нашу надзвичайну гуманітарну допомогу на додаткові €200 мільйонів для екстреної зимової підтримки. Таким чином ті домівки, в яких немає тепла, зможуть забезпечити себе ним. Також будуть надані генератори для забезпечення теплом узимку", — сказала німецька дипломатка.

Бербок наголосила на важливості посилення протиповітряної оборони України. Вона заявила, що Німеччина буде обʼєднувати зусилля в рамках міжнародної коаліції щодо посилення ППО і закликала інші країни й надалі надавати Україні підтримку в цій сфері.

Глава МЗС Німеччини додала, що обговорила із Сибігою співпрацю у виробництві дронів.

"Якщо Німеччина може допомогти з дронами, то це найкращий захист для нас самих", — зазначила Бербок.

Німеччина є одним з європейських лідерів у військовій допомозі Україні. ФРН передала українському війську танки Leopard 1 і Leopard 2 різних модифікацій, системи ППО IRIS-T і Patriot, РСЗВ MARS II та M142 HIMARS, БМП Marder і самохідні зенітні установки Gepard, велику кількість бронетехніки й автотехніки та багато іншого.

Нагадаємо, міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок прибула в Україну з дев'ятим візитом із початку повномасштабної російської агресивної війни проти України.

НімеччинавійнаАнналена Бербокдопомога Україні

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