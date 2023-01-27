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ПОЛІТИКА

Німеччина передала новий пакет допомоги для ЗСУ

27 січня 2023, 19:18
Німеччина передала новий пакет допомоги для ЗСУ
Фото: з вільного доступу
Німеччина надала новий пакет допомоги для Збройних сил України. До нього увійшли ракети для комплексів ППО IRIS-T.

Про це повідомляє прес-служба уряду Німеччини.

Німеччина передала Україні черговий пакет військової допомоги. До нього увійшло наступне:

- ракети для комплексів ППО IRIS-T;

- тринадцять вантажівок;

- дві 15-тонні вантажівки;

- дванадцять сідлових тягачів та 4 напівпричепи;

- дванадцять машин для охорони кордону;

- два пікапи.

Також Німеччина опублікувала інформацію про допомогу, яку Україна отримає у майбутньому:

- 14 основних бойових танків Leopard 2 A 6 з боєкомплектом;

- дві броньовані ремонтно-евакуаційні машини Bergepanzer 3;

- дві РЛС повітряного спостереження;

- 64 сідлових тягачі та 72 напівпричепи.

Частина техніки буде поставлятися зі складів бундесверу, а інша частина - від промисловості, що фінансуються внаслідок коштів ініціативи уряду з модернізації. У німецькому уряді підкреслили, що з міркувань безпеки не буде повідомлятися інформація про способи і терміни доставки озброєння.

Раніше повідомлялось, що українські військові прибули до Німеччини для навчання на БМП Marder.

Німеччинадопомога

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