Німеччина передала Україні 10 танків Leopard 1A5 та іншу техніку

За даними уряду, поставки озброєння відбуваються з галузевих запасів, що фінансуються німецькими фондами для нарощування потенціалу безпеки.

Німеччина сьогодні, 30 серпня, відзвітувала про передачу Україні нового пакету військової допомоги. До нього увійшли 10 танків Leopard 1A5.

Про це повідомляється на сторінці уряду Німеччини.

До нового пакету допомоги увійшли:

10 бойових танків Leopard 1A5;

один радар TRML-4D;

16 безпілотних комплексів для розвідки Vector;

4 транспортери танків HX81;

понад 13 млн боєприпасів до стрілецької зброї.

За даними уряду, поставки озброєння відбуваються з галузевих запасів, що фінансуються німецькими фондами для нарощування потенціалу безпеки.

Нагадаємо, 24 серпня Україна отримала від Німеччини ракети для ЗРК Patriot, системи виявлення дронів.

Україна отримує від ФРН два види танків – Leopard 1 та Leopard 2. Вони мають різну модифікацію.

Leopard 1

Має у своєму озброєнні нарізну 105-мм гармату Royal Ordnance L7A3 з боєкомплектом 60 снарядів. Дальність її стрільби становить до 3 тисяч метрів. Також танк має додаткове озброєння – 7,62-мм спарений кулемет, та додатковий кулемет 7,62-мм – на башті.

Однак у цього виду танку слабкою стороною є захист – його обладнано гомогенною бронею 10-70 мм. На думку розробників, високоефективні кумулятивні боєприпаси знизять значення бронювання, у зв'язку з чим зосередились на ударній силі машини та її маневровості.

Його маса – 42 тонни, потужність двигуна – 830 кінських сил, максимальна швидкість – до 65 км/год.

Leopard 2

Цей танк є основним озброєнням німецьких військових та інших країн НАТО. Leopard 2 вважається однією з найкращих бойових машин у світі, з високою надійністю та відмінною вогневою міццю.

Його бойова маса – від 50,5 до 63 тонн, швидкість по шосе – до 72 км/год, а боєкомплект складається зі 42 снарядів.

Найпоширеніша версія – Leopard 2A4 – має автоматичну систему пожежогасіння, цифрову систему контролю над вогнем та вдосконалену вежу з титан-вольфрамовою бронею.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки 29 серпня оголосили про пакет військової допомоги Україні на 250 мільйонів доларів.