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Німеччина передала Україні 60 ракет Iris-T

15 січня 2025, 11:19
Німеччина передала Україні 60 ракет Iris-T
Wikipedia
Це стало результатом урядових переговорів, проведених Борисом Пісторіусом і Володимиром Зеленським.

Німеччина надасть Україні 60 додаткових ракет для системи протиповітряної оборони Iris-T для захисту від російських атак із власних запасів. 

Про це повідомляє сайт Бундесверу. 

Поставка буде здійснена з запасів Бундесверу. 

Це стало результатом урядових переговорів, проведених міністром оборони Борисом Пісторіусом у Києві.

Вартість ракет становить близько 60 мільйонів євро, але через складну ситуацію в Україні рішення було прийнято без уточнення подальшого фінансування.

Зранку, 15 січня, Берлін оновив список допомоги Україні, серед якої 155-мм снаряди і ударні дрони.

 

НімеччинаIRIS-Tпідтримка України

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