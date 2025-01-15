Німеччина передала Україні 60 ракет Iris-T

Це стало результатом урядових переговорів, проведених Борисом Пісторіусом і Володимиром Зеленським.

Німеччина надасть Україні 60 додаткових ракет для системи протиповітряної оборони Iris-T для захисту від російських атак із власних запасів.

Про це повідомляє сайт Бундесверу.

Поставка буде здійснена з запасів Бундесверу.

Це стало результатом урядових переговорів, проведених міністром оборони Борисом Пісторіусом у Києві.

Вартість ракет становить близько 60 мільйонів євро, але через складну ситуацію в Україні рішення було прийнято без уточнення подальшого фінансування.

Зранку, 15 січня, Берлін оновив список допомоги Україні, серед якої 155-мм снаряди і ударні дрони.