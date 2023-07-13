Матеріали:
Теми:
ПОЛІТИКА

Німеччина передала Україні черговий пакет військової допомоги

13 липня 2023, 16:54
Німеччина передала Україні черговий пакет військової допомоги
Фото: з вільного доступу
Також у пакет допомоги для ЗСУ увійшло обладнання для зенітних систем IRIS-T SLM та боєприпаси.

Німеччина передала Україні нову партію військової допомоги, до якої увійшли чергові зенітні танки Gepard, обладнання для систем ППО IRIS-T SLM, інша техніка і боєприпаси. 

Про це повідомляється на сайті уряду ФРН у четвер, 13 липня.

Загалом до нової партії допомоги увійшли:

  • Шість установок Gepard
  • 3230 снарядів калібру 155-мм
  • 1184 димових боєприпаси калібру 155-мм
  • міст для мостоукладача Biber
  • мостоукладач Biber
  • п’ять автомобілів для захисту кордонів
  • 10 лазерних цілевказівників для IRIS-T SLM
  • 10 станцій керування вогнем для ЗРК IRIS-T SLM
  • сідельний тягач 8x8 HX81
  • чотири напівпричепи
  • 24192 боєприпаси калібру 40 мм
  • два комплекти запчастин для дронів Vector.

Нагадаємо, 11 липня Німеччина підтвердила передачу Україні нового пакета допомоги вартістю майже 700 млн євро. До списку з 31 позиції входять дві пускові установки ППО Patriot, 40 бойових машин піхоти Marder, 25 танків Leopard 1, іншу техніку і боєприпаси.

Німеччинавійна в Україніпакет військової допомоги

Останні матеріали

Байден робить помилку, виступивши проти запрошення України до НАТО. Він ризикує своєю політичною спадщиною – The Hill
Політика
Байден робить помилку, виступивши проти запрошення України до НАТО. Він ризикує своєю політичною спадщиною – The Hill
Переклад iPress – 13 липня 2023, 16:51
Заколот Прігожина. Як кремлівські пропагандони заплуталися в телевізійних мережах – Джулія Девіс
Політика
Заколот Прігожина. Як кремлівські пропагандони заплуталися в телевізійних мережах – Джулія Девіс
Переклад iPress – 13 липня 2023, 12:39
Як Британія може допомогти Україні та убезпечити Європу. Розширити Об'єднані експедиційні сили – Бенджамін Талліс
Політика
Як Британія може допомогти Україні та убезпечити Європу. Розширити Об'єднані експедиційні сили – Бенджамін Талліс
Переклад iPress – 13 липня 2023, 09:42
Список нікчемних 400. Які компанії досі ведуть бізнес у росії та фінансують війну путіна – Fortune
Бізнес & Фінанси
Список нікчемних 400. Які компанії досі ведуть бізнес у росії та фінансують війну путіна – Fortune
Переклад iPress – 12 липня 2023, 15:07
Не втратити Нюрнберзький момент. Як притягнути путіна до відповідальності – The Hill
Політика
Не втратити Нюрнберзький момент. Як притягнути путіна до відповідальності – The Hill
Переклад iPress – 12 липня 2023, 11:54
Не зважати на путіна як Прігожин. Захід може принижувати росію – Atlantic Council
Політика
Не зважати на путіна як Прігожин. Захід може принижувати росію – Atlantic Council
Переклад iPress – 11 липня 2023, 14:10
НАТО у Вільнюсі: кава чи шампанське? Святкувати ще рано – Едвард Лукас
Політика
НАТО у Вільнюсі: кава чи шампанське? Святкувати ще рано – Едвард Лукас
Переклад iPress – 11 липня 2023, 12:08
Виснаження перед проривом. Україна надає перевагу знищенню перед швидким захопленням – Лоуренс Фрідман
Cуспільство
Виснаження перед проривом. Україна надає перевагу знищенню перед швидким захопленням – Лоуренс Фрідман
Переклад iPress – 11 липня 2023, 08:48
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється