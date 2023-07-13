Німеччина передала Україні черговий пакет військової допомоги

Також у пакет допомоги для ЗСУ увійшло обладнання для зенітних систем IRIS-T SLM та боєприпаси.

Німеччина передала Україні нову партію військової допомоги, до якої увійшли чергові зенітні танки Gepard, обладнання для систем ППО IRIS-T SLM, інша техніка і боєприпаси.

Про це повідомляється на сайті уряду ФРН у четвер, 13 липня.

Загалом до нової партії допомоги увійшли:

Шість установок Gepard

3230 снарядів калібру 155-мм

1184 димових боєприпаси калібру 155-мм

міст для мостоукладача Biber

мостоукладач Biber

п’ять автомобілів для захисту кордонів

10 лазерних цілевказівників для IRIS-T SLM

10 станцій керування вогнем для ЗРК IRIS-T SLM

сідельний тягач 8x8 HX81

чотири напівпричепи

24192 боєприпаси калібру 40 мм

два комплекти запчастин для дронів Vector.

Нагадаємо, 11 липня Німеччина підтвердила передачу Україні нового пакета допомоги вартістю майже 700 млн євро. До списку з 31 позиції входять дві пускові установки ППО Patriot, 40 бойових машин піхоти Marder, 25 танків Leopard 1, іншу техніку і боєприпаси.