Німеччина передала Україні черговий пакет військової допомоги
Німеччина передала Україні нову партію військової допомоги, до якої увійшли чергові зенітні танки Gepard, обладнання для систем ППО IRIS-T SLM, інша техніка і боєприпаси.
Про це повідомляється на сайті уряду ФРН у четвер, 13 липня.
Загалом до нової партії допомоги увійшли:
- Шість установок Gepard
- 3230 снарядів калібру 155-мм
- 1184 димових боєприпаси калібру 155-мм
- міст для мостоукладача Biber
- мостоукладач Biber
- п’ять автомобілів для захисту кордонів
- 10 лазерних цілевказівників для IRIS-T SLM
- 10 станцій керування вогнем для ЗРК IRIS-T SLM
- сідельний тягач 8x8 HX81
- чотири напівпричепи
- 24192 боєприпаси калібру 40 мм
- два комплекти запчастин для дронів Vector.
Нагадаємо, 11 липня Німеччина підтвердила передачу Україні нового пакета допомоги вартістю майже 700 млн євро. До списку з 31 позиції входять дві пускові установки ППО Patriot, 40 бойових машин піхоти Marder, 25 танків Leopard 1, іншу техніку і боєприпаси.