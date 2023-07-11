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ПОЛІТИКА

Німеччина передасть Україні чергову допомогу на €700 млн

11 липня 2023, 15:03
Німеччина передасть Україні чергову допомогу на €700 млн
Фото: з вільного доступу
Офіційно про надання великого пакета зброї Україні мають оголосити під час саміту НАТО у Вільнюсі.

Німеччина підтвердила передачу Україні нового пакета допомоги для України загальною вартістю близько 700 мільйонів євро.

Про це під час саміту НАТО у Вільнюсі заявив міністр оборони ФРН Борис Пісторіус.

За його словами, новий пакет допомоги – це "важливий внесок у зміцнення здатності України вистояти у війні".

Цього разу Німеччина передає Україні дві пускові установки Patriot, 40 бойових машин піхоти Marder, 25 танків Leopard 1A5, одну безпілотну систему Luna і п'ять ремонтних машин Bergepanzer 2. Також Україна отримає 20 тисяч боєприпасів для артилерії.

У травні під час візиту до ФРН президента Володимира Зеленського Олаф Шольц оголосив про новий пакет військової допомоги Києву і пообіцяв підтримувати Україну "доти, доки це необхідно". У цей пакет увійшли 20 бойових машин піхоти Marder, 30 модернізованих танків Leopard 1 A5, 18 колісних гаубиць, 100 броневиків, понад 200 розвідувальних безпілотників, артилерійські снаряди, ракети для систем залпового вогню та ще чотири системи ПВО IRIS-T SLM.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон заявив, що його країна передасть Україні далекобійні ракети. Йдеться про SCALP. 

Німеччинадопомогавійна в Україні

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