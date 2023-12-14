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Німеччина передала Україні другу ППО Patriot, ракети і тисячі боєприпасів

14 грудня 2023, 19:04
Німеччина передала Україні другу ППО Patriot, ракети і тисячі боєприпасів
Комплекс протиповітряної оборони Patriot Фото: dapd
В оновленому списку є друга система ППО Patriot від Німеччини, яка вже доставлена в Україну, а також цілий список військової допомоги,

Про це йдеться на сайті федерального уряду.

В новому пакеті 9 гусеничних всюдиходів Bandvagn 206, 7 390 боєприпасів до 155-мм артилерії, 3 безпілотні машини для розмінування, 14 систем виявлення дронів, 8 вантажівок Mercedes-Benz Zetros, 4 причепи до тягачів 8x8 HX81, 8 тягачів Zetros і більше 47 тисяч боєприпасів 40 мм до гранатометів.

Список містить огляд військової допомоги, яку надає Федеративна Республіка Німеччина Україні, яка включає поставки від Федеральних збройних сил, промисловості і партнерів, які, зокрема, фінансуються з фондів федерального уряду для розвитку потенціалу безпеки.

Лише вчора ми писали, що Шольц пообіцяв ще одну систему Patriot для України до кінця 2023 року

 
PatriotНімеччина

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