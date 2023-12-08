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Німеччина передала Україні нову військову допомогу

08 грудня 2023, 15:00
Німеччина передала Україні нову військову допомогу
Фото: з вільного доступу
Уряд Німеччини оголосив про нову військову допомогу Україні, до якої увійшли боєприпаси, дрони, гранатомети, аптечки і вантажівки.

Про це йдеться на сайті Федерального уряду Німеччини. 

Сьогодні німецький уряд оголосив, що передає Україні 250 артилерійських снарядів калібру 155 мм. Всього було доставлено вже більше 26 тисяч снарядів. 

Так, Україна отримає наступне:

  • один розвідувальний комплекс LUNA NG;

  • 30 гранатометів GMG.

  • 10 розвідувальних безпілотників VECTOR з запасними частинами;

  • 6 прикордонно-патрульних автомобілів;

  • 8 вантажівок Zetros;

  • 100 тисяч аптечок першої допомоги;

  • медичні матеріали.

Це вже вдруге в грудні Німеччина передала Україні військову допомогу, 

Так, тиждень тому ФРН передала систему ЗРК Patriot і додаткові системи ППО IRIS-T.
Німеччинадопомога

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