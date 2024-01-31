Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Німеччина передала Україні новий пакет допомоги з бронетехнікою і ракетами

31 січня 2024, 14:35
Німеччина передала Україні новий пакет допомоги з бронетехнікою і ракетами
Фото: з вільного доступу
На останньому засіданні у форматі "Рамштайн" міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус оголосив про надання Україні шести вертольотів Sea King.

Уряд Німеччини оголосив про черговий пакет військової допомоги Україні.

Про це повідомляється на сайті уряду ФРН.

У списку — чотири гусеничні всюдиходи Bandvagn 206, мостоукладач Biber із запчастинами, три броньовані інженерні машини Wisent 1 на танковому шассі, 24 бронетранспортери, ракети для системи ППО IRIS-T, понад тисячу артснарядів калібру 155 мм, система розмінування морських мін, система відеоспостереження Satcom (загалом таких надано дві одиниці), чотири автомобілі для прикордонної служби та 194 тисячі індивідуальних пайків харчування.

До майбутньої передачі готують шість багатоцільових гелікоптерів Sea King Mk41.

Німеччина є одним із європейських лідерів у військовій допомозі Україні. ФРН передала українському війську танки Leopard 1 і Leopard 2 різних модифікацій, системи ППО IRIS-T та Patriot, РСЗВ MARS II, БМП Marder і самохідні зенітні установки Gepard, велику кількість бронетехніки і автотехніки та багато іншого.

Раніше Шольц закликав європейські країни збільшити обсяги поставок озброєнь Україні, побоюючись, що допомога з боку США може припинитися.

Німеччинавійнапакет військової допомоги

Останні матеріали

Проблеми на горі, які можуть стати трагедією для України. Про протистояння між президентом та головнокомандувачем ЗСУ – The Economist та Мік Раян
Політика
Проблеми на горі, які можуть стати трагедією для України. Про протистояння між президентом та головнокомандувачем ЗСУ – The Economist та Мік Раян
Переклад iPress – 31 січня 2024, 13:06
Як можна ефективно вбити російську нафтову економіку. Та поставити росію на коліна – Андерс Аслунд
Бізнес & Фінанси
Як можна ефективно вбити російську нафтову економіку. Та поставити росію на коліна – Андерс Аслунд
Переклад iPress – 31 січня 2024, 08:28
Утримувати, розбудовувати та завдавати удару. Візія відновлення переваги України у 2024 році – військові аналітики
Технології
Утримувати, розбудовувати та завдавати удару. Візія відновлення переваги України у 2024 році – військові аналітики
Переклад iPress – 30 січня 2024, 16:34
Українцям поки вдається відбивати атаки росіян на Авдіївку. Але російські війська тиснуть майже скрізь – Том Купер і Дональд Гілл
Cуспільство
Українцям поки вдається відбивати атаки росіян на Авдіївку. Але російські війська тиснуть майже скрізь – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 30 січня 2024, 12:11
Коли долю Європи вирішує меншість. Чи справді Конгрес покине Україну після того, як США згуртували світ, щоб допомогти українцям? – Енн Епплбом
Політика
Коли долю Європи вирішує меншість. Чи справді Конгрес покине Україну після того, як США згуртували світ, щоб допомогти українцям? – Енн Епплбом
Переклад iPress – 29 січня 2024, 16:18
Критичний час у США посилюється. М'ясна хвиля атак в Авдіївці – Філліпс О'Брайен
Політика
Критичний час у США посилюється. М'ясна хвиля атак в Авдіївці – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 29 січня 2024, 12:53
Розгардіяш у російсько-іранських угодах щодо озброєнь. Частина 1 – Том Купер
Політика
Розгардіяш у російсько-іранських угодах щодо озброєнь. Частина 1 – Том Купер
Переклад iPress – 28 січня 2024, 23:41
росіяни не розуміють ЗРК МІМ-104. Чи використовували ЗСУ Patriot для знищення російських літаків А-50 та Іл-22 – Том Купер
Технології
росіяни не розуміють ЗРК МІМ-104. Чи використовували ЗСУ Patriot для знищення російських літаків А-50 та Іл-22 – Том Купер
Переклад iPress – 28 січня 2024, 19:04
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється