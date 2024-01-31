Німеччина передала Україні новий пакет допомоги з бронетехнікою і ракетами

На останньому засіданні у форматі "Рамштайн" міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус оголосив про надання Україні шести вертольотів Sea King.

Уряд Німеччини оголосив про черговий пакет військової допомоги Україні.

Про це повідомляється на сайті уряду ФРН.

У списку — чотири гусеничні всюдиходи Bandvagn 206, мостоукладач Biber із запчастинами, три броньовані інженерні машини Wisent 1 на танковому шассі, 24 бронетранспортери, ракети для системи ППО IRIS-T, понад тисячу артснарядів калібру 155 мм, система розмінування морських мін, система відеоспостереження Satcom (загалом таких надано дві одиниці), чотири автомобілі для прикордонної служби та 194 тисячі індивідуальних пайків харчування.

До майбутньої передачі готують шість багатоцільових гелікоптерів Sea King Mk41.

Німеччина є одним із європейських лідерів у військовій допомозі Україні. ФРН передала українському війську танки Leopard 1 і Leopard 2 різних модифікацій, системи ППО IRIS-T та Patriot, РСЗВ MARS II, БМП Marder і самохідні зенітні установки Gepard, велику кількість бронетехніки і автотехніки та багато іншого.

Раніше Шольц закликав європейські країни збільшити обсяги поставок озброєнь Україні, побоюючись, що допомога з боку США може припинитися.