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Німеччина передала Україні ще дві установки Gepard та боєприпаси до неї

08 березня 2023, 19:28
Німеччина передала Україні ще дві установки Gepard та боєприпаси до неї
Німецька влада передала збройним силам України чергову партію військової допомоги.

Вона включає дві зенітні самохідні установки Gepard, боєприпаси, авто.

Пише Bundesregierung.

Згідно з інформацією, було передано близько 6000 боєприпасів до установок. Загалом їх поставлено вже 34.

В рамках допомоги відправлено 2 патрульні машини для прикордонників, 6 мобільних антенних систем.

Німеччина готується ще передати: 13 мостоукладачів Beaver; 500 пістолетів SFP9.

Раніше Німеччина заявила, що цьогоріч навчатиме 9 тисяч українських військових.

НімеччинадопомогаЗСУGepard

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