Німеччина передала Україні ще дві установки Gepard та боєприпаси до неї
Вона включає дві зенітні самохідні установки Gepard, боєприпаси, авто.
Пише Bundesregierung.
Згідно з інформацією, було передано близько 6000 боєприпасів до установок. Загалом їх поставлено вже 34.
В рамках допомоги відправлено 2 патрульні машини для прикордонників, 6 мобільних антенних систем.
Німеччина готується ще передати: 13 мостоукладачів Beaver; 500 пістолетів SFP9.
Раніше Німеччина заявила, що цьогоріч навчатиме 9 тисяч українських військових.