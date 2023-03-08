До кінця цього року у Німеччині пройдуть підготовку загалом 9 тисяч військовослужбовців Збройних сил України.

Міністр оборони Німеччини Боріс Пісторіус на зустрічі глав оборонних відомств ЄС у Швеції заявив про це.

Написало в Twitter МО Німеччини.

"Міністр оборони Пісторіус оголосив про доставку 18 німецьких Leopard 2 в Україну до кінця цього місяця та навчання близько 9000 українських військових до кінця року", - йдеться в твіті.

Під час неформальної зустрічі в Стокгольмі Пісторіус зустрівся з партнерами по "танковій коаліції" - представниками Португалії та Швеції, йдеться в дописі.