Німеччина цьогоріч навчатиме 9 тисяч українських військових
Міністр оборони Німеччини Боріс Пісторіус на зустрічі глав оборонних відомств ЄС у Швеції заявив про це.
Написало в Twitter МО Німеччини.
"Міністр оборони Пісторіус оголосив про доставку 18 німецьких Leopard 2 в Україну до кінця цього місяця та навчання близько 9000 українських військових до кінця року", - йдеться в твіті.
Під час неформальної зустрічі в Стокгольмі Пісторіус зустрівся з партнерами по "танковій коаліції" - представниками Португалії та Швеції, йдеться в дописі.На початку березня стало відомо, Німеччина підготувала 3 тисячі українських солдатів.