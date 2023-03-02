Німеччина підготувала 3 тисячі українських солдатів — Шольц

Бундесвер за рік війни росії в України навчив більше 3 тисячі українських солдатів.

І ще для більше тисячі солдатів найближчим часом розпочнеться підготовка в Німеччині.

“Тісно узгоджуючи ініціативи щодо їхнього навчання зі США та Великою Британією, наша країна тим самим стає центральним майданчиком для підготовки українських військових у Європі", - заявив німецький канцлер Олаф Шольц.

Німеччина продовжує розширювати військову допомогу, яка надається Україні, заявив Шольц і додав, що саме він прийняв рішення про постачання Україні бойових машин піхоти Marder, танків Leopard1 і Leopard2 та іншої техніки.

Вчора стало відомо, що Німеччина збільшить виробництво боєприпасів і ремонтні потужності для підтримки України.