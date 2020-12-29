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Німеччина передасть Україні ще 18 апаратів ШВЛ вартістю понад 500 тис. євро

Про це повідомило посольство
Німеччина передасть Україні ще 18 апаратів ШВЛ для лікарень, що надають допомогу хворим на коронавірус.
Німеччина передасть Україні ще 18 апаратів ШВЛ вартістю понад 500 тис. євро Фото: з вільних джерел

Як пише "Європейська правда", про це повідомила пресслужба посольства Німеччини в Україні.

"Ці прилади фірми "Дреґер" (модель EVITA V 600) надійдуть у 18 лікарень в Україні та допомагатимуть у лікування пацієнтів з Covid-19.

Обладнання вартістю майже 525 000 євро, придбане за кошти Федерального міністерства закордонних справ, буде передане Міністерству охорони здоров′я України через Центр громадського здоров′я", - зазначає посольство у повідомленні.

Апарати передадуть українській стороні у середу, 30 грудня. 

Раніше Німеччина надала 20 апаратів ШВЛ та засоби захисту від коронавірусу для Головного клінічного госпіталю Міноборони. 

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29 12 2020 17:09
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