НОВИНИНімеччина передасть Україні ще 18 апаратів ШВЛ для лікарень, що надають допомогу хворим на коронавірус.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Німеччина передасть Україні ще 18 апаратів ШВЛ вартістю понад 500 тис. євро
Про це повідомило посольство
Фото: з вільних джерел
Як пише "Європейська правда", про це повідомила пресслужба посольства Німеччини в Україні.
"Ці прилади фірми "Дреґер" (модель EVITA V 600) надійдуть у 18 лікарень в Україні та допомагатимуть у лікування пацієнтів з Covid-19.
Обладнання вартістю майже 525 000 євро, придбане за кошти Федерального міністерства закордонних справ, буде передане Міністерству охорони здоров′я України через Центр громадського здоров′я", - зазначає посольство у повідомленні.
Апарати передадуть українській стороні у середу, 30 грудня.
Раніше Німеччина надала 20 апаратів ШВЛ та засоби захисту від коронавірусу для Головного клінічного госпіталю Міноборони.
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29 12 2020 17:09 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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