Україна має намір домовитися зі Швейцарією про проект зі створення бюджетного апарата ШВЛ

Відповідний проект меморандуму було схвалено на засіданні уряду в середу

На підписання документа уповноважено віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної асоціації Ольгу Стефанішину.

Кабінет Міністрів України має намір підписати меморандум про взаєморозуміння зі Швейцарією щодо українсько-швейцарського проекту "Створення бюджетного апарата штучної вентиляції легенів у відповідь на виклики СОVID-19", повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Відповідний проект меморандуму було схвалено на засіданні уряду в середу.

На підписання документа уповноважено віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної асоціації Ольгу Стефанішину.

Зазначається, що підписання цього меморандуму створить правові підстави для подальшого забезпечення його реалізації.

Як повідомив на своїй сторінці у Facebook представник уряду у Верховній Раді Василь Мокан, укладення і практична реалізація меморандуму дасть змогу створити правові підстави для залучення гранту уряду Швейцарії розміром до 1,5 млн швейцарських франків для фінансування будівництва в Україні та підготовки до введення в експлуатацію виробничої лінії з виготовлення апаратів штучної вентиляції легенів на базі ДП "Новатор" у Хмельницькому.

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