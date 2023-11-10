Німеччина передасть Україні ще один Patriot

Німеччина передасть ще один зенітно-ракетний комплекс американського виробництва Patriot Україні.

Про це сьогодні розказав речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

Речник Повітряних сил зазначив, що дату прибуття ППО до України називати не будуть через питання безпеки.

"Коли анонсуються такі речі, тим паче лідерами країн, то час, умови – це все не є для широкого загалу", - сказав Юрій Ігнат.

Він додав, що наразі є багато заяв від західних партнерів про надходження ППО до України.

Ігнат підкреслив необхідність з часом замінити радянські системи ППО, які є в Україні, на більш сучасні західні.

"Наразі країна використовуватиме надані західні системи захисту в комплексі – зокрема, запускаючи ракети, які надали Україні країни-партнери, з радянських установок", - уточнив речник ПС.

Також президент України Володимир Зеленський 7 листопада заявив, що наша держава від міжнародних партнерів отримала додаткові системи NASAMS.