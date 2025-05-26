Німеччина передасть Україні застарілі ракети PAC-2 для Patriot – WP

Німеччина погодилася передати ракети Patriot і чотири системи IRIS-T, але йдеться про застарілі PAC-2, менш ефективні проти балістики, ніж сучасні PAC-3.

Німеччина погодилася передати Україні ракети Patriot і чотири системи ППО IRIS-T, проте йдеться про застарілі ракети PAC-2, які менш ефективні проти балістичних цілей порівняно з сучасними PAC-3.

Про це пише The Washington Post.

Як зазначається в матеріалі, попри постійні атаки дронами та крилатими ракетами з боку рф, найбільшу загрозу для України становлять саме балістичні ракети. Наразі ефективно протидіяти їм здатні лише комплекси Patriot.

Попри засудження російських обстрілів, Дональд Трамп не дав чітких сигналів щодо розширення військової допомоги Україні. Держсекретар Марко Рубіо заявив, що США не мають вільних систем Patriot для передачі, і закликав європейських союзників поділитися своїми.

Однак і Європа діє обережно: Німеччина погодилася передати ракети Patriot і чотири системи IRIS-T, але йдеться про застарілі PAC-2, менш ефективні проти балістики, ніж сучасні PAC-3. Альтернативою можуть стати європейські ракети Aster, хоча їх ефективність проти балістичних цілей у бою ще не підтверджена. За даними джерел WP, українські посадовці вважають, що Трамп більше схиляється до продажу Patriot, а не до передачі в межах допомоги.

Навіть у разі купівлі Patriot Україна стикається з проблемою — обмеженим виробництвом. Компанія Raytheon досі нарощує потужності, а США прагнуть зберегти частину систем для власної безпеки, зокрема на випадок конфлікту з Іраном чи іншим супротивником. Пошуки ще однієї системи в Європі тривають, але просування немає — країни побоюються послаблення власної оборони.

Згідно з даними WP, питання ППО стане ключовим під час червневого візиту міністра оборони США до штаб-квартири НАТО, де можуть оголосити нові зобов’язання, хоча не обов’язково з боку Вашингтона. У матеріалі також сказано, що Київ побоюється, що Трамп уникатиме публічних рішень щодо Patriot, аби не загострювати відносини з путіним і не зашкодити потенційним переговорам.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц наголосив на необхідності постачання Україні далекобійної зброї. Очікується, що Німеччина надасть Києву 100–150 крилатих ракет Taurus, які є аналогами британсько-французьких ракет Storm Shadow/SCALP-EG. Ці високоточні ракети здатні уражати цілі на відстані понад 500 км.