Німеччина підготувала четверту групу українських операторів ЗРК Patriot

Це має посилити ППО України від атак авіації та крилатих ракет.

В Німеччині закінчилася підготовка четвертої групи українських операторів зенітно-ракетних комплексів Patriot.

Про це заявили у ВПС Німеччини.

Німецьке відомстві заявило, що успішне завершення навчань покликане посилити ППО України від атак авіації, ракет і крилатих ракет.

З міркувань безпеки кількість українців, які пройшли відповідне навчання, не називається.

Навчання було проведено Місією Європейського Союзу з військової допомоги Україні, в рамках якої солдати ЗСУ проходять підготовку за стандартами збройних сил країн ЄС для відбиття російської агресії.

"Ми успішно навчили українських солдатів роботі з системами ППО Patriot, давши їм критично важливі навички для захисту свого неба та інфраструктури", - допоівли в EUMAM Ukraine.

Крім того, місяць тому Україна отримала від Румунії систему Patriot.