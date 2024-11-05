Німеччина підготувала четверту групу українських операторів ЗРК Patriot
В Німеччині закінчилася підготовка четвертої групи українських операторів зенітно-ракетних комплексів Patriot.
Про це заявили у ВПС Німеччини.
Німецьке відомстві заявило, що успішне завершення навчань покликане посилити ППО України від атак авіації, ракет і крилатих ракет.
З міркувань безпеки кількість українців, які пройшли відповідне навчання, не називається.
Навчання було проведено Місією Європейського Союзу з військової допомоги Україні, в рамках якої солдати ЗСУ проходять підготовку за стандартами збройних сил країн ЄС для відбиття російської агресії.
"Ми успішно навчили українських солдатів роботі з системами ППО Patriot, давши їм критично важливі навички для захисту свого неба та інфраструктури", - допоівли в EUMAM Ukraine.
Крім того, місяць тому Україна отримала від Румунії систему Patriot.