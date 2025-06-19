Німеччина підтвердила, що посол в Україні стане главою зовнішньої розвідки

У канцлера сподіваються, що з Єгером на посаді голови розвідслужби ефективність розвідки зросте.

Уряд Німеччини схвалив призначення посла в Україні Мартіна Єгера главою Федеральної розвідувальної служби.

Це підтвердив представник уряду Штеффен Маєр, повідомляє Spiegel.

Мартін Єгер замінить на посаді глави німецької зовнішньої розвідки Бруно Каля, який очолював її з 2016 року. Коли саме він вступить на нову посаду, наразі що невідомо.

Каль же стане представником Німеччини при Святому Престолі в Римі.

Служба розвідки одна з трьох розвідувальних служб Німеччини, поряд з федеральним відомством з охорони конституції, що зосереджується на внутрішній розвідці, і військовою контррозвідкою, яка спеціалізується на збройних силах.

60-річного Єгера називають одним з найдосвідченіших "кризових дипломатів" МЗС Німеччини.

До призначення в Україну у 2023 році він працював в Іраку та Афганістані.

У канцлера розраховують, що з Єгером на посаді голови розвідслужби і Філіппом Вольфом у ролі координатора з питань розвідки в офісі канцлера ефективність служби зросте.

Ще тиждень тому медіа писали, що німецький посол в Україні стане новим главою розвідки ФРН.