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ПОЛІТИКА

Німеччина планує придбати 50 бойових машин Puma за 1,5 мільярда євро – Bloomberg

05 травня 2023, 20:04
Німеччина планує придбати 50 бойових машин Puma за 1,5 мільярда євро – Bloomberg
джерело wikipedia
БМП Puma оснащена сучасною бронею, 30-мм гарматою та кулеметом.

Німеччина планує замовити 50 бойових машин піхоти Puma у виробників Rheinmetall AG і Krauss-Maffei Wegmann GmbH за 1,5 мільярда євро (1,7 мільярда доларів) для поповнення збройних сил країни.

Про це повідомляє Bloomberg.

Виплати здійснюватимуться траншами до кінця 2026 року, а угоду планується схвалити бюджетним комітетом Німеччини в середу, повідомили люди, які побажали залишитися невідомими, оскільки обговорення є закритими.

"Автомобілі будуть придбані на кошти з фонду в 100 мільярдів євро, створеного минулого року після вторгнення росії в Україну для поповнення застарілого військового обладнання Німеччини. Цей спеціальний фонд знаходиться поза регулярним бюджетом уряду", - зазначають в Bloomberg.

Журналісти додають, що до кінця квітня 2023 року з цього фонду витратили лише 800 мільйонів євро.

Варто зауважити, що БМП Puma оснащена сучасною бронею, 30-мм гарматою та кулеметом. Техніку розробляли з метою замінити БМП Marder. Її прийняли на озброєння у Німеччині у 2015 році.

Раніше стало відомо, що Німеччина передала Україні 40 бойових машин піхоти Marder.

Нагадаємо, ЄС схвалив виділення 1 млрд євро на закупівлю боєприпасів для України.

НімеччинаPuma

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