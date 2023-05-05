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ПОЛІТИКА

ЄС схвалив виділення 1 млрд євро на закупівлю боєприпасів для України

05 травня 2023, 19:35
ЄС схвалив виділення 1 млрд євро на закупівлю боєприпасів для України
Загальна сума військової підтримки України з боку Євросоюзу збільшилась до понад 5 мільярдів євро.

Рада Європейського Союзу ухвалила рішення про виділення мільярда євро із Європейського фонду миру для забезпечення Збройних сил України артилерійськими боєприпасами калібру 155 мм і, за потреби, додатковими ракетами.

Про це повідомляє пресслужба Ради ЄС.

Кошти, які погодили на тижні постійні представники держав-членів Євросоюзу, будуть спрямовані виробникам у ЄС і Норвегії, при цьому компоненти для виробництва можуть закуповуватись і за межами цих країн.

Ця компромісна формула покликана розв'язати суперечку між окремими членами Європейського Союзу, які не могли домовитись, чи будуть укладатись контракти на закупівлю боєприпасів із третіми державами.

Мільярд євро виділяється на додаток до такої ж суми, спрямованої на компенсацію військової допомоги Україні державам-членам ЄС. Її Рада Євросоюзу затвердила ще в середині квітня.

"Збройні сили України потребують значної кількості боєприпасів для захисту українського народу та території. Вони потрібні їм якнайшвидше. Разом із попереднім рішенням про надання боєприпасів з наявних запасів, ми виділяємо 2 мільярди євро на цю мету, що збільшує загальну військову підтримку України з боку ЄС до 5,6 мільярда євро", – коментує Жозеп Боррель, Верховний представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки. 

Нагадаємо, Європейська комісія має намір запропонувати 11-й пакет санкцій найближчими днями.

ЄСдопомогабоєприпаси

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