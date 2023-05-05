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ПОЛІТИКА

Європейська комісія має намір запропонувати 11-й пакет санкцій найближчими днями – Politico

05 травня 2023, 17:30
Європейська комісія має намір запропонувати 11-й пакет санкцій найближчими днями – Politico
Серед нових обмежень мають з’явитися такі, які заважатимуть росії обходити раніше введені проти неї санкції.

Постійні представники країн-членів ЄС наступного тижня планують провести зустріч, на якій обговорять пропозиції щодо 11-го пакету санкцій проти росії.

Про це повідомляє Politico.

Обговорення планується на 10 травня - після того, як Єврокомісія озвучить свої пропозиції щодо нових антиросійських заходів.

"У ЄС мають намір обговорити це на зустрічі наступного середовища, але поки неясно, чи надійде пропозиція сьогодні, до понеділка чи пізніше", - йдеться у матеріалі.

Поки не зрозуміло, чи збирається Єврокомісія запроваджувати санкції проти третіх країн за недотримання вже запроваджених обмежень.

"Ця ідея була піднята з представниками ЄС минулого тижня, але неясно, чи увійде вона у фактичну пропозицію, бо ця тема дуже делікатна", - пише Politico.

У середині квітня видання The Financial Times писало, що в Євросоюзі не виключають блокування подальших спроб розширення спектра дії санкцій проти росії на нові сектори економіки тими членами ЄС, для яких ці сфери життєво важливі. Нові санкції можуть бути пригальмувати введення санкцій проти фізичних осіб, а саме блокування їхніх активів та обмеження їхніх поїздок в ЄС.

За словами глави ЄК Урсули фон дер Ляєн, 11-й пакет санкцій щодо росії буде переважно спрямований на запобігання обходу чинних санкцій.

Раніше повідомлялось, що Євросоюз засудив чергові атаки росії на цивільні об’єкти України.

ЄСсанкціі проти росії

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