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ПОЛІТИКА

Німеччина планує вислати понад 30 російських дипломатів – ЗМІ

26 березня 2023, 11:21
Німеччина планує вислати понад 30 російських дипломатів – ЗМІ
Фото: з вільного доступу
Німецький уряд усвідомлює, що масова висилка російських агентів не залишиться без відповіді у москві.

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок планує видворити понад 30 російських дипломатів, акредитованих у Берліні.

Про це з власних джерел стало відомо німецькому виданню Focus.

Згідно з висновками органів безпеки, підозрювані росіяни використовують свій дипломатичний імунітет, щоб незаконно вербувати німецьких інформаторів із політики, бізнесу, науки та війська для агентурних, диверсійних чи дезінформаційних операцій.

У Берліні переконані, що сьогодні російські спецслужби в Німеччині укомплектовані потужніше, ніж за часів "холодної війни", і налічують близько 160 офіцерів. Вони працюють під прикриттям у посольстві в німецькій столиці, а також у кількох консульствах в інших містах Німеччини.

Німецький уряд усвідомлює, що масова висилка російських агентів не залишиться без відповіді у москві. 

"У відповідь Кремль оголосить небажаними ще більшу кількість німецьких дипломатів", - сказав у розмові виданню неназваний представник міністерства закордонних справ Німеччини.

Нагадаємо, нещодавно міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що німецькі бойові машини піхоти Marder вже прямують до України.

Німеччинавійнаросійські дипломати

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