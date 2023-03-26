Німеччина планує вислати понад 30 російських дипломатів – ЗМІ

Німецький уряд усвідомлює, що масова висилка російських агентів не залишиться без відповіді у москві.

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок планує видворити понад 30 російських дипломатів, акредитованих у Берліні.

Про це з власних джерел стало відомо німецькому виданню Focus.

Згідно з висновками органів безпеки, підозрювані росіяни використовують свій дипломатичний імунітет, щоб незаконно вербувати німецьких інформаторів із політики, бізнесу, науки та війська для агентурних, диверсійних чи дезінформаційних операцій.

У Берліні переконані, що сьогодні російські спецслужби в Німеччині укомплектовані потужніше, ніж за часів "холодної війни", і налічують близько 160 офіцерів. Вони працюють під прикриттям у посольстві в німецькій столиці, а також у кількох консульствах в інших містах Німеччини.

Німецький уряд усвідомлює, що масова висилка російських агентів не залишиться без відповіді у москві.

"У відповідь Кремль оголосить небажаними ще більшу кількість німецьких дипломатів", - сказав у розмові виданню неназваний представник міністерства закордонних справ Німеччини.

Нагадаємо, нещодавно міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що німецькі бойові машини піхоти Marder вже прямують до України.