Німецькі Marder вже прямують до України – Міноборони
Про передачу цих БМП стало відомо ще в січні цього року.
Повідомляє Європейська правда.
Міноборони сказав про це сьогодні перед засіданням Ради Європейського Союзу.
Борис Пісторіус заявив, що центральною темою під час обговорення знову є і повинна бути підтримка України. Він підкреслив, що Німеччина є найбільшим прихильником України.
Міністр розповів про хід тренувань українських військових на комплексах ППО та танках і зазначив, що БМП Marder перебувають в дорозі до України.
"Наразі понад 1000 українських солдатів проходять підготовку на комплексах протиповітряної оборони, на Leopard, Marder. Marder уже на шляху до України", – додав німецький міністр.Сьогодні Пісторіус також заявив, що міністри ЄС планують підписати документи про спільне виробництво боєприпасів.