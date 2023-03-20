Німецькі Marder вже прямують до України – Міноборони

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що німецькі бойові машини піхоти Marder вже прямують до України.

Про передачу цих БМП стало відомо ще в січні цього року.

Повідомляє Європейська правда.

Міноборони сказав про це сьогодні перед засіданням Ради Європейського Союзу.

Борис Пісторіус заявив, що центральною темою під час обговорення знову є і повинна бути підтримка України. Він підкреслив, що Німеччина є найбільшим прихильником України.

Міністр розповів про хід тренувань українських військових на комплексах ППО та танках і зазначив, що БМП Marder перебувають в дорозі до України.

"Наразі понад 1000 українських солдатів проходять підготовку на комплексах протиповітряної оборони, на Leopard, Marder. Marder уже на шляху до України", – додав німецький міністр.