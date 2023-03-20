Матеріали:
Теми:

Німецькі Marder вже прямують до України – Міноборони

20 березня 2023, 21:22
Німецькі Marder вже прямують до України – Міноборони
Джерело: wikipedia
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що німецькі бойові машини піхоти Marder вже прямують до України.

Про передачу цих БМП стало відомо ще в січні цього року. 

Повідомляє Європейська правда.

Міноборони сказав про це сьогодні перед засіданням Ради Європейського Союзу.

Борис Пісторіус заявив, що центральною темою під час обговорення знову є і повинна бути підтримка України. Він підкреслив, що Німеччина є найбільшим прихильником України.

Міністр розповів про хід тренувань українських військових на комплексах ППО та танках і зазначив, що БМП Marder перебувають в дорозі до України.

"Наразі понад 1000 українських солдатів проходять підготовку на комплексах протиповітряної оборони, на Leopard, Marder. Marder уже на шляху до України", – додав німецький міністр.

Сьогодні Пісторіус також заявив, що міністри ЄС планують підписати документи про спільне виробництво боєприпасів.
НімеччинаУкраїнаMarderбмп

Останні матеріали

Озброюйте Україну, а не радьте, коли йти у контрнаступ. Досвід Ірану початку 80-тих – Том Купер
Політика
Озброюйте Україну, а не радьте, коли йти у контрнаступ. Досвід Ірану початку 80-тих – Том Купер
Переклад iPress – 20 березня 2023, 14:54
7 міфів на шляху перемоги України. Якщо Київ змусять піти на поступки, не буде ані справедливості, ані миру – Politico
Політика
7 міфів на шляху перемоги України. Якщо Київ змусять піти на поступки, не буде ані справедливості, ані миру – Politico
Переклад iPress – 20 березня 2023, 13:28
російський наступ практично захлинувся. Тим часом Китай з великою обережністю готовий допомогти росії – Філліпс О’Брайен
російський наступ практично захлинувся. Тим часом Китай з великою обережністю готовий допомогти росії – Філліпс О’Брайен
Переклад iPress – 20 березня 2023, 09:26
Республіканці оголосили
Політика
Республіканці оголосили "громадянську війну" проти України. Джерела фінансування – мільярдери, які заробляли на співпраці зі сталінським режимом
Переклад iPress – 17 березня 2023, 17:36
росії доводиться зберігати нафту у морі. Торгівля російською нафтою демонструє ознаки сповільнення – Bloomberg
Політика
росії доводиться зберігати нафту у морі. Торгівля російською нафтою демонструє ознаки сповільнення – Bloomberg
Переклад iPress – 17 березня 2023, 13:32
Війна з бюрократією Пентагону. Як малі виробники дронів пробиваються до України – Wall Street Journal
Політика
Війна з бюрократією Пентагону. Як малі виробники дронів пробиваються до України – Wall Street Journal
Переклад iPress – 17 березня 2023, 09:19
Ризики Бахмута. Проте згодом Північний Кавказ може несподівано вибухнути – Hudson Institute
Політика
Ризики Бахмута. Проте згодом Північний Кавказ може несподівано вибухнути – Hudson Institute
Переклад iPress – 16 березня 2023, 16:33
Не без тиску. Провідні музеї світу потихеньку українізують твори мистецтва зі своїх колекцій – CNN
Політика
Не без тиску. Провідні музеї світу потихеньку українізують твори мистецтва зі своїх колекцій – CNN
Переклад iPress – 16 березня 2023, 12:11
Більше публікацій

© 2022 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється