Німеччина побудує завод з виробництва деталей для F-35

Завод на федеральній землі Північний Рейн-Вестфалія буде виготовляти деталі і вузли бомбардувальника-невидимки F-35 Lightning II.

Будівництво заводу вже стартувало.

Про це заявив прем'єр-міністр землі Хендрік Вюст на церемонії закладення фундаменту, повідомляє Укрінформ.

"Війна в Україні та пов’язані з нею геополітичні зміни показують, що наша демократія має бути здатною захищати себе… Агресивна війна росії проти України також кидає виклик нашим західним цінностям. Нас перевірять: чи ми лише згадуємо ці цінності у недільних промовах, чи також захищаємо їх", - заявив Хендрік Вюст.

Він додав, що виробництво ключових деталей фюзеляжу розпочнеться вже в 2025 році.

Потужність конвеєра передбачає виготовлення деталей для щонайменше 400 американських літаків. Завод площею 60 тисяч квадратних метрів буде розташований у районі аеропорту Візе і тут плануються логістичні та складські зони, науково-тестувальні центри, пункт контролю якості.

Для будівництва були залучені кошти зі спеціального фонду в €100 млрд, про який канцлер Німеччини Олаф Шольц оголосив через кілька днів після початку повномасштабної війни росії в Україні.

Партнером двох американських військово-промислових груп Lockheed Martin і Northrop Grumman з німецької сторони є концерн Rheinmetall.