Матеріали:
Теми:
ПОЛІТИКА

Німеччина почала переміщати системи Patriot до Польщі

23 січня 2023, 15:02
Німеччина почала переміщати системи Patriot до Польщі
джерело slovoidilo
Сьогодні, 23 січня, Німеччина почала переміщати перші два з трьох ескадрилій протиповітряних систем Patriot до Польщі.

Про це повідомляє Deutschlandfunk.

ППО повинні перемістити на оперативні позиції у районі міста Замосць на південному сході Польщі, що приблизно в 60 км від кордону з Україною та 110 км до Львова. Колоні техніки ще належить подолати 1100 км.

Додамо, що поруч з місцем розташування ППО знаходиться важлива залізнична перевантажувальна станція для цивільних та військових вантажів, що призначені для України.

У Бундесвері зазначили, що метою переміщення ППО є захист повітряного простору Польщі та зміцнення східного флангу НАТО.

При цьому німецькі військові перебувають у Польщі вже з 16 січня, аби забезпечити встановлення компонентів системи озброєння разом із польськими партнерами по НАТО. Підрозділи інтегровані у систему захисту повітряного простору Альянсу на східному фланзі.

Раніше повідомлялось, що у Конгресі США виступили за надання Україні танків Abrams.

НімеччинадопомогаПольшаPatriot

Останні матеріали

путін прагне винищити українців. Але західним елітам досі бракує розуміння геноциду як рушія війни рф проти України – Ніколя Тензер
Політика
путін прагне винищити українців. Але західним елітам досі бракує розуміння геноциду як рушія війни рф проти України – Ніколя Тензер
Переклад iPress – 23 січня 2023, 12:38
Конфлікти у 2023 році за якими варто спостерігати. росія може поринути в громадянську війну
Політика
Конфлікти у 2023 році за якими варто спостерігати. росія може поринути в громадянську війну
Переклад iPress – 23 січня 2023, 09:44
путін має намір знищити Україну. Але ключ до знищення путіна – важкі танки і сприяння США – Washington Post
Політика
путін має намір знищити Україну. Але ключ до знищення путіна – важкі танки і сприяння США – Washington Post
20 січня 2023, 16:57
Шведи чи данці: хто
Шведи чи данці: хто "більше"? Порівняння САУ Archer та Caesar в українському контексті – Том Купер
Переклад iPress – 20 січня 2023, 13:44
На руках Заходу вже є кров українців. Будь-який результат, окрім перемоги Києва, зробить світ небезпечним для всіх – Еліот А. Коен
Політика
На руках Заходу вже є кров українців. Будь-який результат, окрім перемоги Києва, зробить світ небезпечним для всіх – Еліот А. Коен
Переклад iPress – 20 січня 2023, 11:27
Воля до війни. Битви за Соледар і Бахмут наочно демонструють два різні світи України та росії – Мік Раян
Cуспільство
Воля до війни. Битви за Соледар і Бахмут наочно демонструють два різні світи України та росії – Мік Раян
Переклад iPress – 20 січня 2023, 09:32
Руйнівний нейтралітет. Треба натиснути на Швейцарію аби та погодилася на постачання боєприпасів і зброї Україні – американські експерти
Політика
Руйнівний нейтралітет. Треба натиснути на Швейцарію аби та погодилася на постачання боєприпасів і зброї Україні – американські експерти
Переклад iPress – 19 січня 2023, 17:19
Крим – пастка для окупантів. До кінця серпня Україна його звільнить – Бен Ходжес
Політика
Крим – пастка для окупантів. До кінця серпня Україна його звільнить – Бен Ходжес
Переклад iPress – 19 січня 2023, 15:33
Більше публікацій

© 2022 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється