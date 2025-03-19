Німеччина погодила додаткові €3 млрд на зброю Україні – Reuters

Кошти Київ отримає в 2025 році.

Уряд ФРН, який скоро піде у відставку, погодив виділити додаткові 3 млрд євро військової допомоги Україні вже в цьому році.

Про це повідомляє Reuters, посилаючись на документ міністерства фінансів Німеччини.

"Багато хто сприймає цей крок як прорив після того, як канцлер Олаф Шольц, який покидає свою посаду, наполіг на тому, щоб зробити пом’якшення правил запозичень необхідною умовою для додаткової допомоги", - написано у повідомленні.

Міністр фінансів Йорг Кукіес оголосив бюджетному комітету парламенту про те, що вимоги для дозволу додаткових коштів виконано.

За його словами, згідно з поданням до комітету від міністерства.

Загалом з 2026 по 2029 роки Кукіес має ухвалити зобов’язання на 8,252 млрд євро для військової допомоги Україні, довівши загальну суму до понад 11 млрд євро.

Днями Мерц розповів, коли у Німеччині схвалять 3 млрд євро на військову допомогу Україні.