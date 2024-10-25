Німеччина попросила КНДР не вступати у війну проти України – Le Monde

Якою буде реакція Берліну наразі не відомо.

Війська північнокорейської держави на фронті в Україні буде "явною ескалацією".

Про це йдеться в заяві Міністерства закордонних справ Німеччини, пише Le Monde.

"Підтримка Північною Кореєю росії, чи то через постачання військового обладнання, чи через можливе використання персоналу, буде явною ескалацією війни в Україні", – заявила речниця міністерства Катрін Дешауер на прес-конференції в Берліні.

Вона додала, що КНДР не повинна сприяти конфлікту і повинен утримуватися від будь-яких дій у цьому напрямку.

Речниця міністерства Катрін Дешауер заявила про на прес-конференції уряду Німеччини в Берліні.

Проте як саме Німеччина реагуватиме, коли її прохання про ігнорують, у відомстві не сказали.

Ми вже повідомляли, що Остін підтвердив присутність військ КНДР у росії.