Німеччина попросила КНДР не вступати у війну проти України – Le Monde
Війська північнокорейської держави на фронті в Україні буде "явною ескалацією".
Про це йдеться в заяві Міністерства закордонних справ Німеччини, пише Le Monde.
"Підтримка Північною Кореєю росії, чи то через постачання військового обладнання, чи через можливе використання персоналу, буде явною ескалацією війни в Україні", – заявила речниця міністерства Катрін Дешауер на прес-конференції в Берліні.
Вона додала, що КНДР не повинна сприяти конфлікту і повинен утримуватися від будь-яких дій у цьому напрямку.
Речниця міністерства Катрін Дешауер заявила про на прес-конференції уряду Німеччини в Берліні.
Проте як саме Німеччина реагуватиме, коли її прохання про ігнорують, у відомстві не сказали.
Ми вже повідомляли, що Остін підтвердив присутність військ КНДР у росії.