Німеччина посилила візові вимоги для громадян росії

Необхідно надати доказ наявності фінансових коштів на час перебування у вигляді виписки, виданої на ім'я заявника з банку, що піддається перевірці і діє в країнах-членах ЄС

Німеччина почала вимагати в громадян росії, які подають документи на отримання шенгенської візи, виписку з банку, що діє на території Європейського союзу – раніше достатньо було підтвердити наявність достатньої кількості коштів.

Про це повідомляє "ЄП" з посиланням на сайт VisaMetric – єдиного акредитованого при посольстві ФРН в росії візового центру.

"Необхідно надати доказ наявності фінансових коштів на час перебування на території держав-членів Шенгенської угоди. До розгляду можуть бути прийняті тільки актуальні виписки, видані на ім'я заявника з банку, що піддається перевірці і діє в країнах-членах ЄС", – ідеться в повідомленні.

Крім того, подорожуючим із росії потрібно мати підтвердження зайнятості, навчання або регулярних джерел доходу.

"Також потрібні й інші можливі докази наміру повернутися в російську федерацію: докази володіння нерухомістю в росії, одним або декількома транспортними засобами, наявність близьких родичів (подружжя, діти та батьки), які проживають у рф(свідоцтво про шлюб або народження)", – зазначає візовий центр.

Раніше iPress повідомляв, що Рада Європейського союзу ухвалила рішення, яке повністю призупиняє дію Угоди про спрощення візового режиму між ЄС і росією, внаслідок чого до громадян рф будуть застосовуватися загальні правила Візового кодексу.