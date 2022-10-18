Німеччина посилила візові вимоги для громадян росії
Німеччина почала вимагати в громадян росії, які подають документи на отримання шенгенської візи, виписку з банку, що діє на території Європейського союзу – раніше достатньо було підтвердити наявність достатньої кількості коштів.
Про це повідомляє "ЄП" з посиланням на сайт VisaMetric – єдиного акредитованого при посольстві ФРН в росії візового центру.
"Необхідно надати доказ наявності фінансових коштів на час перебування на території держав-членів Шенгенської угоди. До розгляду можуть бути прийняті тільки актуальні виписки, видані на ім'я заявника з банку, що піддається перевірці і діє в країнах-членах ЄС", – ідеться в повідомленні.
Крім того, подорожуючим із росії потрібно мати підтвердження зайнятості, навчання або регулярних джерел доходу.
Раніше iPress повідомляв, що Рада Європейського союзу ухвалила рішення, яке повністю призупиняє дію Угоди про спрощення візового режиму між ЄС і росією, внаслідок чого до громадян рф будуть застосовуватися загальні правила Візового кодексу.
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