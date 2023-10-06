Німеччина повинна передати Taurus Україні – Воллес
Про це він нпаисав в X (Twitter).
"Щоразу, коли росія завдає ударів по цивільному населенню і порушує міжнародне право, націлюючись на об'єкти цивільної інфраструктури в Україні, необхідна відповідна реакція. Ми зробили це зі Starstreak і Storm Shadow. Тепер Німеччина має надіслати свої ракетні комплекси Taurus в Україну і приєднатися до Великої Британії і Франції", - йдеться в дописі.
Нагадаємо, що вчора армія рф вдарила по Харківщині: відомо про 51 загиблих.