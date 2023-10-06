Німеччина повинна передати Taurus Україні – Воллес

Колишній міністр оборони Британії Бен Воллес закликав Німеччину розблокувати постачання Україні крилатих ракет Taurus через вчорашній удар по Харківщині.

Про це він нпаисав в X (Twitter).

"Щоразу, коли росія завдає ударів по цивільному населенню і порушує міжнародне право, націлюючись на об'єкти цивільної інфраструктури в Україні, необхідна відповідна реакція. Ми зробили це зі Starstreak і Storm Shadow. Тепер Німеччина має надіслати свої ракетні комплекси Taurus в Україну і приєднатися до Великої Британії і Франції", - йдеться в дописі.

Нагадаємо, що вчора армія рф вдарила по Харківщині: відомо про 51 загиблих.