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Німеччина повинна передати Taurus Україні – Воллес

06 жовтня 2023, 10:15
Німеччина повинна передати Taurus Україні – Воллес
Фото: Бен Воллес/ glavcom.ua
Колишній міністр оборони Британії Бен Воллес закликав Німеччину розблокувати постачання Україні крилатих ракет Taurus через вчорашній удар по Харківщині.

Про це він нпаисав в X (Twitter).

"Щоразу, коли росія завдає ударів по цивільному населенню і порушує міжнародне право, націлюючись на об'єкти цивільної інфраструктури в Україні, необхідна відповідна реакція. Ми зробили це зі Starstreak і Storm Shadow. Тепер Німеччина має надіслати свої ракетні комплекси Taurus в Україну і приєднатися до Великої Британії і Франції", - йдеться в дописі. 

Нагадаємо, що вчора армія рф вдарила по Харківщині: відомо про 51 загиблих.

 

НімеччиназаяваВоллесTaurus

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