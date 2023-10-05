Німеччина працює над передачею нової системи Patriot – Зеленський
05 жовтня 2023, 20:22
джерело slovoidilo
Український президент Володимир Зеленський і федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц провели зустріч на полях саміту Європейської політичної спільноти в іспанській Гранаді.
Зеленського розповів, що Німеччина працює над забезпеченням України додатковою системою протиповітряної оборони Patriot.
Про це Зеленський написав в X (Twitter).
"Вдячний за підтримку з боку ФРН у захисті нашої свободи й народу. Це також захист Європи та наших спільних цінностей", - йдеться в дописі.
Також стало відомо, що Іспанія передає Україні шість установок для ЗРК Hawk.