Німеччина працює над передачею нової системи Patriot – Зеленський

Український президент Володимир Зеленський і федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц провели зустріч на полях саміту Європейської політичної спільноти в іспанській Гранаді.

Зеленського розповів, що Німеччина працює над забезпеченням України додатковою системою протиповітряної оборони Patriot.

Про це Зеленський написав в X (Twitter).

"Вдячний за підтримку з боку ФРН у захисті нашої свободи й народу. Це також захист Європи та наших спільних цінностей", - йдеться в дописі.

Також стало відомо, що Іспанія передає Україні шість установок для ЗРК Hawk.