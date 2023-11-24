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Німеччина продовжила тимчасовий захист українців до 2025 року

24 листопада 2023, 18:08
Німеччина продовжила тимчасовий захист українців до 2025 року
Фото: з вільного доступу
Продовження статусу захисту біженців відбудеться автоматично.

Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ Німеччини.

Дозволи на проживання в країні будуть продовжені до 4 березня 2025 року автоматично.

Українцям не потрібно подавати заяву на продовження статусу і повторно проходити процедури щодо підтвердження статусу.

"Усі, хто був змушений тікати від смертоносної війни путіна, залишаться в безпеці з нами та матимуть доступ до освіти та ринку праці. Ми будемо і надалі захищати життя багатьох людей з України - поки триває ця жахлива війна. Ми продовжуємо тісно підтримувати Україну", - заявили в відомстві. 

Наразі в Німеччині проживає близько 1,1 млн українських біженців, з них 350 тисяч це діти і молодь віком до 18 років. Ще 2/3 дорослих біженців це жінки.

Також не спостерігається великого напливу нових біженців, але невелика їх кількість постійно приїжджає в Німеччину. Порядка 800 нових біженців на місяць і як правило з Польщі. 

Ще раніше уряд Німеччини запропонував кроки для прискорення інтеграції українських біженців на ринку праці, а також закликав компанії послабити вимоги до знання німецької мови і запропонувати додаткове навчання.

 

НімеччинабіженціУкраїна

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