Німеччина придумала, як бути із ремонтом "Леопардів"

Їх можуть ремонтувати у самій Німеччині.

Після того, як Берлін розірвав угоду про ремонт танків Leopard для України у Польщі, їх можуть ремонтувати у самій Німеччині.

Про це повідомляють німецькі ЗМІ, зокрема, NTV.

Через суперечку щодо ремонту Міністерство оборони Німеччини вирішило змінити свої попередні плани і розглядає можливість, крім власне ФРН, ремонтувати "Леопарди" також у Литві.

Нагадаємо, Польща та Німеччина планували відкрити ремонтний центр танків на польській території. Про домовленість було оголошено ще 21 квітня, але на початку липня видання Spiegel повідомило, що проєкт не досягнув жодного прогресу, а Берлін і Варшава постійно сперечалися щодо деталей структури спільного підприємства.

Врешті-решт німецькі ЗМІ почали писати, що Німеччина розірвала угоду про ремонт танків у Польщі.