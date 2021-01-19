Німеччина призупинила дозвіл на добудову "Північного потоку-2"

Німецькі природоохоронні організації Deutsche Umwelthilfe (DUH) і Німецький союз охорони природи та біорізноманіття (NABU) опротестували видачу дозволу на будівництво газопроводу "Північний потік - 2".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Deutsche Welle.

У понеділок, 18 січня, Федеральне агентство з морського судноплавства і гідрографії в Гамбурзі підтвердило агентствам dpa і Reuters отримання апеляції екологів. У зв'язку з цим дія дозволу на ведення робіт в німецьких територіальних водах тимчасово призупинена. Тепер федеральне відомство має оцінити заперечення екологів.

Відомство 15 січня продовжило дозвіл на подальше будівництво "Північного потоку - 2" в німецьких водах до кінця травня. У відповідь екологи заявили про намір опротестувати рішення влади.

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