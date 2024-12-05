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ПОЛІТИКА

Німеччина розглядає участь Бундесверу у миротворчих силах для України

05 грудня 2024, 19:40
Німеччина розглядає участь Бундесверу у миротворчих силах для України
Пісторіус зауважив, що відповідь на питання про військову участь у миротворчих силах в кінцевому підсумку залежатиме від того, "якими будуть умови".

У Німеччині точаться дискусії щодо можливих післявоєнних сценаріїв для України. Зокрема, й про те, чи повинні бійці Бундесверу брати участь у можливій миротворчій місії.

Про це повідомляє Tagesschau.

Федеральний міністр оборони Борис Пісторіус не відкидає можливість участі Німеччини в миротворчих силах для України. 

"Ми готуємося, ми програємо сценарії, але робимо це конфіденційно... Зараз не час публічно обговорювати сценарії", - сказав міністр оборони Німеччини.

Пісторіус зауважив, що відповідь на питання про військову участь у миротворчих силах в кінцевому підсумку залежатиме від того, "якими будуть умови".

"Якщо буде припинення вогню і якщо хтось - хто б це не був - вирішить вжити там миротворчих заходів за допомогою військових засобів, це буде залежати від типу мандата, обсягу, вимог і згоди воюючих сторін", - пояснив міністр.

Зауважимо, що думка німецького канцлера Олафа Шольца різниться з заявою Пісторіуса. Вчора, 4 грудня, під час виступу перед Бундестагом Шольц відкинув обговорення участі Німеччини в можливих миротворчих силах для України як "недоречне".

Натомість міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок вчора також заявила, що німецькі військові можуть бути залучені для підтримки миру в Україні.

Борис Пісторіусвійна в УкраїніНімеччина

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